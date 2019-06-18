Karaca: Küçükkaya ile konuştum, 'Binali Bey daha iyiydi' dedi

CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, pazar akşamı gerçekleştirilen Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu yayınını değerlendirdi. Karaca, program sonrası konuştuğu moderatör İsmail Küçükkaya'nın kendisine "Binali Bey daha iyiydi" dediğini aktardı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine günler kala Yıldırım ve İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda tarihi bir yayın gerçekleştirdi. İmamoğlu ve Yıldırım, 3 dakika içerisinde moderatör Küçükkaya'nın sorularına cevap vermeye çalıştı.

KARACA: ŞİMDİ İSMAİL KIZACAK

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile birlikte Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınını değerlendirdi.Karaca, söz konusu yayın sonrası Küçükkaya'yı aradığını belirtti ve şunları söyledi: "Dedikoduya girmesin ama programdan sonra İsmail Küçükkaya'yı aradım. Uzun uzun sohbet ettik. Üzerinden büyük bir yük kalkmış onu hissettim. Rahatlamıştı, kazasız belasız bu işi atlattığı için. 'Nasıldı' dedim, 'İlk bir saat çok gergindi' dedi. Ama bir şey söyleyeyim şimdi İsmail kızacak. 'Kim daha iyiydi?' dedim, 'Binali Bey daha iyiydi' dedi."