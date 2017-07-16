"Kara kış" vurdu

ŞİİLİ'NİN başkenti Santioga'da, şiddetli kar yağışının elektrik tellerinin kopmasına yol açması sonucu yaşanan kesintilerden yaklaşık 250 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

Santiago'da şiddetli kar yağışı nedeniyle elektrik tellerinin koptuğu, bu nedenle bölgedeki birçok eve elektrik verilemediği ifade edildi. Kesintiler dolayısıyla bölgedeki 250 bin kişinin mağduriyet yaşadığı kaydedildi. Başkentin 2007'den bu yana en şiddetli kar yağışına sahne olduğuna işaret edildi. Yerel basında yer alan haberlerde de Santiago'da kar temizlemeye çalışan bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, devrilen elektrik direğinin altında kalan 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgede hayatı felç eden yağışlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı spor aktiviteleri de ertelendi. Yetkililer, kar yağışının şiddeti azalarak devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

