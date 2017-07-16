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"Kara kış" vurdu

Şili'nin Başkent Santioga'da şiddetli kar yağışının elektrik tellerinin kopmasına yol açması sonucu yaşanan kesintiler hayatı felce uğrattı. Kar temizlerken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

"Kara kış" vurdu

Şili'nin Başkent Santioga'da şiddetli kar yağışının elektrik tellerinin kopmasına yol açması sonucu yaşanan kesintiler hayatı felce uğrattı. Kar temizlerken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

16 Temmuz 2017 Pazar 12:33
"Kara kış" vurdu
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ŞİİLİ'NİN başkenti Santioga'da, şiddetli kar yağışının  elektrik tellerinin kopmasına yol açması sonucu yaşanan kesintilerden yaklaşık  250 bin kişinin etkilendiği belirtildi. 
Santiago'da şiddetli kar yağışı nedeniyle elektrik  tellerinin koptuğu, bu nedenle bölgedeki birçok eve elektrik verilemediği ifade  edildi. Kesintiler dolayısıyla bölgedeki 250 bin kişinin mağduriyet yaşadığı  kaydedildi.  Başkentin 2007'den bu yana en şiddetli kar yağışına sahne olduğuna  işaret edildi. Yerel basında yer alan haberlerde de Santiago'da kar temizlemeye  çalışan bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, devrilen elektrik  direğinin altında kalan 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgede hayatı felç eden yağışlar nedeniyle trafikte aksamalar  yaşanırken, bazı spor aktiviteleri de ertelendi. Yetkililer, kar yağışının şiddeti azalarak devam etmesinin  beklendiğini açıkladı.
 

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