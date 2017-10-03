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Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk oldu!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Canikli, törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve nice kahraman komutanların mezun olduğu şanlı yuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi de ilgi odağı oldu

Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk oldu!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Canikli, törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve nice kahraman komutanların mezun olduğu şanlı yuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi de ilgi odağı oldu

03 Ekim 2017 Salı 11:06
Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk oldu!
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MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bazı NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye örtülü ambargo uyguladığına atıf yaparak, "Bu toprakların savunulması için ihtiyacımız olan savunma sistemleri ve silahları büyük oranda kendi imkanlarımızla, kapasitemizle geliştirmek durumundayız. Buna mecburuz, buna mahkumuz. Son yaşadığımız olaylarla da bunu bir kez daha test etme imkanı bulduk. Halen de dostlarımız, dost bildiklerimiz, aynı ittifak çatısı altında faaliyette bulunduğumuz ülkelerin şirketleri çok kritik silahların üretilmesi için ihtiyacımız olan parçaları bize satmaktan imtina ediyor" dedi.
 
Canikli, dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da katıldığı Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve nice kahraman komutanların mezun olduğu şanlı yuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Devlete ve millete sadakati, milli ve manevi değerleri, demokratik düzene bağlılığı, vazife ahlakı ve bilimsel düşünceyi esas kabul eden Kara Harp Okulu'nun, Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında yeniden yapılandırılarak geçmişinden aldığı güçle üst düzey eğitimli subayları ülkeye kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Canikli, insan gücünün kalitesi kadar savunma teknolojilerinin milli ve yerli olmasının da önemli olduğunu vurguladı. Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve tüm güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyetlerini artırmak hedefiyle savunma sanayi atılımlarına devam edildiğini dikkati çekerek, şunları söyledi:
 
Bağımsızlığımızı başkasına emanet edemeyiz 
"Savunma sanayiinde yerlilik oranını her geçen gün artırıyoruz. 2002'de yüzde 18'ler düzeyinde olan oran bugün yüzde 65'leri aşmış durumdadır. Bu son derece önemlidir. Bu toprakların savunulması için sadece ya da büyük oranda başka ülkelerden alacağımız silah sistemleriyle bunu yürütmemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Çok acı tecrübelerle en ihtiyacımız olduğu zaman dostlarımız, müttefiklerimiz parasını peşin ödediğimiz silahlarımızı bize göndermediler. Terör örgütlerine sağladıkları o imkanları bu ülkeden esirgediler. Sayısız kere bununla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu toprakların savunulması için ihtiyacımız olan savunma sistemleri ve silahları büyük oranda kendi imkanlarımızla, kapasitemizle geliştirmek durumundayız. Buna mecburuz, buna mahkumuz. Son yaşadığımız olaylarla da bunu bir kez daha test etme imkanı bulduk. Halen de dostlarımız, dost bildiklerimiz, aynı ittifak çatısı altında faaliyette bulunduğumuz ülkelerin şirketleri çok kritik silahların üretilmesi için ihtiyacımız olan parçaları bize satmaktan imtina ediyor. Bunların bilgilerini kendilerine aktardık ama ona rağmen bu konuda en ufak bir gelişme yok. Kesinlikle özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı başkasına emanet edemeyiz, başkasının insafına terk edemeyiz. Kendi kapasitemiz, imkanlarımız, gücümüz, cesaretemiz ve yüreğimizle ancak bu toprakları özgürce ileriye taşımaya devam edebiliriz. Bu anlayışla bugüne kadar bu hedefe yönelik olarak milli ve yerli birçok projeyi hayata geçirdik."
 
KARA HARP OKULU'NDA İLK BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİ 
Kara Harp Okulu'ndaki Törende Milli Savunma Bakanlığı'nın kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) başörtü serbestisinin ardından Kara Harp Okulu tarihinde ilk kez bir başörtülü öğrenci de yeni eğitim öğretim yılına başladı. Daha önce Hava Harp Okulu'na Merve Gürbüz adlı bir öğrenci de başörtülü kabul edilmişti..

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Anahtar Kelimeler:
Nurettin CanikliNATOKARA Harp Okulu
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