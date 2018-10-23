Kara haber! Antalya şehidine ağlıyor

EDİNİLEN bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komando Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban, Dargeçit kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit oldu. Kırşehir doğumlu olan Muhammet Çoban'ın şehadet haberi, Muratpaşa Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Evin sokağına dev Türk bayrağı asıldı ve vatandaşlar akın etti. Oğlunun şehadet haberi ile fenalaşan anne Aysel Sabuncuoğlu, evden tekerlekli sandalye ile çıkarıldı. Sedyeye alınan anne Aysel Sabuncuoğlu, "Muhammet sana kurban olurum, oğlum, sana kurban olurum, canım oğlum, sana geliyorum" diyerek gözyaşı döktü. Anne Sabuncuoğlu, ambulansla havalimanına, oradan da oğlunun şehit töreni için Çorum'a gitti. Şehit Muhammet Çoban'ın 20 gün önce evlendiği ve eşi Sanem'in Mardin Kızıltepe'de oturduğu, onun da Çorum'a hareket ettiği öğrenildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, baba Dursun Çoban'ın Çorum'da yaşadığı belirtildi. Şehit Çoban'ın cenazesi, yarın Çorum'da toprağa verilecek.