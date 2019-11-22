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Kara Cuma'ya dikkat! İndirim uğruna dolandırılmayın

Kara Cuma olarak bilinen büyük indirimlerin yapıldığı fırsat gününde siber suçlular moda, ayakkabı, hediyelik eşya, oyuncak ve mücevher satışı yapan e-ticaret sitelerini hedef alıyor. Dolandırıcılar, Kara Cuma'yı fırsat bilerek çeşitli virüslerle insanların paralarını çalıyor. Konuyla ilgili uzmanlar ise vatandaşları uyardı.

GÜNDEM 22.11.2019, 14:35
Kara Cuma'ya dikkat! İndirim uğruna dolandırılmayın
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YURT dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün, tüm dünyada en çok beklenen perakende satış dönemlerinden birisi olmakta dikkat çekiyor. Markalar bugünde müşterilere en büyük indirimleri ve promosyon tekliflerini sunuyor. Siber dolandırıcılar da kandırmacalı yazılım oyunlarıyla insanların parasını çalıyor.

HACKER'LAR KARA CUMA'YI FIRSAT BİLİYOR

Yazılık şirketi Kaspersky araştırmacıları, dolandırıcıların neler yapabildiğini tam olarak anlamak için bu özel güne yönelik tehditleri analiz etti. Bunlar arasında kullanıcıların kimlik bilgilerini ve finansal verilerini çalmakta kullanılan bankacılık trojanları ve bunları yayan botnet'ler de yer aldı.

UZMANLAR HIRSIZLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Zararlı yazılım içeren bilgisayar ağlarına botnet adı veriliyor. Zararlı yazılım, botnet sahibinin isteğine bağlı olarak, başka amaçlar için ekstra modüller de indirebiliyor. Son teknolojiden yararlanan Kaspersky birden fazla botnet'in faaliyetlerini takip ederek değişen veya yeni özellik kazananları belirleyebiliyor.

Kaspersky araştırmacıları kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmakta kullanılan zararlı yazılımlara sahip bilgisayarlardan oluşan botnet'leri inceledi. Bunlar, önde gelen e-ticaret sitelerine giriş ve bazı sitelere bağlı olan banka kart bilgilerine erişim için kullanılıyordu. Kaspersky dünya genelinde 91 adet e-ticaret sitesi ve mobil uygulamayı hedef alan 15 zararlı yazılım ailesi keşfetti.

E-TİCARET SİTELERİ HEDEF ALINIYOR

Bunlar arasında giyim mağazaları, mücevher ve oyuncak sektörlerinin bu dönemde en çok odaklanılan alanlar olduğu belirlendi. Hedef alınan web sitelerinin 28'i bu kategorideydi. Bunu filmler, müzik ve oyunları içeren eğlence kategorisi takip etti (20 site hedef alındı). Ulaşım için bilet, taksi hizmetleri ve oteller gibi seyahat sektörüyle ilgili e-ticaret sitelerinden 15'i de hedef listesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl ise durum daha farklıydı. Toplam hedef alınan site sayısı yalnızca 67'ydi. En fazla hedef alınan markalar ise giyim, eğlence ve tüketici elektroniği kategorilerindeydi. Bu yıl tüketici elektroniği kategorisinden sadece iki web sitesi hedef listesindeydi.

Geçtiğimiz yıl ise durum daha farklıydı. Toplam hedef alınan site sayısı yalnızca 67'ydi. En fazla hedef alınan markalar ise giyim, eğlence ve tüketici elektroniği kategorilerindeydi. Bu yıl tüketici elektroniği kategorisinden sadece iki web sitesi hedef listesindeydi. (Habertürk)

KARA CUMA'DA FİYAT OYUNU

ABD ve İngiltere'de reel ve büyük indirimlerle tanınan Black Friday (Kara Cuma) Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Kara Cuma, Efsane Cuma, Şahane Cuma isimleriyle firmalar, yüzde 90'a varan indirimler yapacağını açıkladı. Fakat firmaların fiyat oyununu vatandaşlar ifşa etti. Sosyal medyada gündem olan Kara Cuma'da firmalar, sözde indirimle 300 liralık ürünü, 1000 liraya satmaya çalıştı.

ÖNCE FİYATLARI ŞİŞİRDİLER SONRA 'İNDİRİM' DEDİLER

Kara Cuma'yı, Türkiye'deki e-ticaret siteleri ve bazı markalar önce büyük haberlerle tanıttı. Kimi firmaların bugün ve yarın da devam ettirdiği sözde indirimler ile hem perakende hem e-ticaret tarafında, alışveriş rekoru beklendiği açıklandı.

#kara cuma #indirim #Büyük indirim #fırsat günü
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