Kar yağışı başladı

DENİZLİ'DE beklenen kar yağışı merkezde yüksek mahalleler ve ilçelerde başladı. Denizli Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkiinde aşırı sis ve kar yağışı ile görüş mesafesi 10 metreye düştü. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Merkezefendi, Pamukkale, Çardak, Bozkurt, Çal, Honaz, Çameli, Kale ilçelerinde de vatandaşlar karın keyfini çıkarmaya başladı.



