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‘Kapıyı kapattık, hiç yanından ayrılmadık’

Giresunlu kahveci Kemal Çoban, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden terörist grup içinde yer alan ‘Aram’ kod adlı PKK’lıyı nasıl yakalattıklarını anlattı

‘Kapıyı kapattık, hiç yanından ayrılmadık’

Giresunlu kahveci Kemal Çoban, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden terörist grup içinde yer alan ‘Aram’ kod adlı PKK’lıyı nasıl yakalattıklarını anlattı

26 Ekim 2017 Perşembe 09:09
‘Kapıyı kapattık, hiç yanından ayrılmadık’
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TRABZON'UN Maçka İlçesi’nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı grubun içerisinde yer aldığı belirlenen terörist önceki gün Giresun’da kıskıvrak yakalandı. ‘Aram kod adlı Mustafa Tolucan’ın önceki gün saat 15.25 sıralarında Dereli ilçesi Kulakkaya yaylasında yaşayanların ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre terörist yayla yolunda karşılaştığı bir kişiye, “Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?” dediği belirtildi. Giyiminden şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan bu kişi aynı zamanda jandarmaya ihbarda bulundu.

Yemek yedi, çay içti

Teröristi ihbar ederek yakalanmasında önemli rol oynayan yayladaki kahvenin sahibi Kemal Çoban yaşananları DHA’ya anlattı: “Araçla yoldan geçen arkadaşı durdurup buraya getirmesini söylemiş. O da alıp buraya getirdi, içeri aldık. Yemek yedi, çay içti. Kaçma gibi bir hareketi yoktu, panik değildi. Sakin ve rahattı. Jandarma gelene kadar yanından ayrılmadık, kapıyı da kapattık. Hiç tepki vermedi. Kendisine söyledik, üzerini aradık, sadece çakmak vardı. Jandarmaya da fazla tepki göstermedi. Onlar da birer çay içip alıp götürdüler. Alaydan bir asker ‘Fotoğrafını çekip at, bakalım bizim aradığımız şahıs mı?’ dedi. Şurada otururken fotoğrafını çektim. Fotoğrafı çekilirken bile tepki de göstermedi. Normal bir vatandaş gibiydi. Sakindi oldukça.” 

Başında poşu ayağında Mekap

YÖRE sakinlerinden Recep Yüksel de şunları söyledi: “Giyimi biçimsizdi. Başına poşu takılıydı, ayağında Mekap ayakkabı vardı. Terörist olduğu belliydi, onların giyimiydi. ‘Ben Lice’den geliyorum, evden kaçtım’ dedi. İsterseniz ailemi arayın dedi. Ama hiç kaçmışa benzemiyordu. Herhalde teslim olmak için gelmiş. Korkmadık. Biz de tepki gösterirse derdest ederiz diye bekledik.”

Aç kalınca yaylaya indi

Örgütün Karadeniz açılım grubu üyesi olan Tolucan, Bülbül ve Gedik’in şehit edilmesinin ardından grupla birlikte Maçka’dan Giresun kırsalına geçtiği, burada erzak bulamama sorunu nedeniyle gruptan kaçarak Kulakkaya Yaylası’na indiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
GiresunKemal ÇobanEren Bülbül’PKK
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