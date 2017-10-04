Kapıkule'de 5 kilometre TIR kuyruğu

AVRUPAYA ihracat yükü taşıyan TIR'ların Kapıkule Sınır Kapısı'nda genellikle hafta sonları oluşturduğu yoğunluk ve kuyruk hafta içi günlerine de sarktı. Yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ların girdiği 300 araçlı TIR parkının dışında yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Sırada bekleyen TIR sürücüleri, çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından yakınırken, özellikle Bulgaristan tarafının gümrük işlemlerini yavaş yapmalarının kuyrukları artırdığını söyledi.

MAZOT KOTASI, 550 LİTREDEN 900'E ÇIKTI

Kuyrukta bekleyen TIR sürücülerinden Erdil Babhçekapılı, Almanya'ya yük taşıdığını ve dün sıraya girdiğini ifade ederek, "Dünden beri kuyrukta bekliyoruz. Tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer yok. Normalde sadece termokinli araçlar yani soğutmalı araçların geçişi serbest ama kuru gıda taşıyanlar da sollayıp geçiyor. Kimse ilgilenmediği için adaletsiz bir bekleyiş oluyor. Bize kimse bir şey demiyor sadece yoğunluk var diyorlar" diye konuştu.

Kapıkule gümrüğünden çıkış yapacak ihracat yüklü TIR'ların 550 litre olan kotasının 900'e yükseldiğini ifade eden TIR sürücüsü Yılmaz Bin ise "TIR'lar giriş-çıkışta gümrükten mazot alıyorlar. Giren TIR araçları 550 litre bir defada, çıkış yapan TIR'ların kotası ise 900 litreye yükseltildi. Bu nedenle giren araçların çıkışları çok uzun sürüyor. Bizler de kuyrukta sıranın bize gelmesini bekliyoruz" dedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son bir haftada sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 4 bin 692 TIR giriş yaparken, 5 bin 13 TIR'ın da çıkış işlemi yapıldı. Kapıkule'nin yanı sıra Bulgaristan'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de ise son 7 günde 2 bin 445 TIR giriş yaparken, 2 bin 152 TIR da çıkış yaptı.