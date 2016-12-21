Kapatılan üniversiteye FETÖ operasyonu

BİNASI BTÜ'YE DEVREDİLMİŞTİ
Orhangazi Üniversitesi KHK ile kapatıldıktan sonra binaları Milli Emlak'a devredilmişti. Milli Emlak ise burayı kampüs arayan Bursa Teknik Üniviersitesi'ne (BTÜ) kullanması için vermişti. Yeni binaya taşınan BTK Rektörlüğü, A Blok'un 4'ncü katında FETÖ'nün, PDY toplantılarını gerçekleştirdiği öne sürülen ve eşyalarla özel olarak donatılmış 4 bin metrekarelik özel kat bulmuştu. Sadece tek bir asansörle özel kartı olan kişilerin çıkabildiği bu katın rektörlük olarak kullanılması bekleniyor.
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