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Kapatılan üniversiteye FETÖ operasyonu

Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversitesi'nde görevli, aralarında profesörün de bulunduğu 9 kişi gözaltına aldı

Kapatılan üniversiteye FETÖ operasyonu

Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversitesi'nde görevli, aralarında profesörün de bulunduğu 9 kişi gözaltına aldı

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:14
Kapatılan üniversiteye FETÖ operasyonu
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversite'sine, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyonda düzenlendi. Kapatılmadan önce üniversitede görevli olan ve aralarında 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi ve 1 memurun bulunduğu 9 kişi, evlerinde gözaltına alındı. Daha önce ihraç edildikleri bildirilen 9 şüphelinin, terör örgütüne üye olmak ve finans desteği sağlamak suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
BİNASI BTÜ'YE DEVREDİLMİŞTİ
Orhangazi Üniversitesi KHK ile kapatıldıktan sonra binaları Milli Emlak'a devredilmişti. Milli Emlak ise burayı kampüs arayan Bursa Teknik Üniviersitesi'ne (BTÜ) kullanması için vermişti. Yeni binaya taşınan BTK Rektörlüğü, A Blok'un 4'ncü katında FETÖ'nün, PDY toplantılarını gerçekleştirdiği öne sürülen ve eşyalarla özel olarak donatılmış 4 bin metrekarelik özel kat bulmuştu. Sadece tek bir asansörle özel kartı olan kişilerin çıkabildiği bu katın rektörlük olarak kullanılması bekleniyor.
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