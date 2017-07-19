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Kanlarında uyuşturucuya rastlanan anne ve babaya velayet şoku

MERSİN'de 4 yaşındaki kızı T. Çekmegeli'yi dövme görüntüleri sosyal medyada yankı uyandıran ve yargılandığı mahkemede 11 ay hapis cezasına çarptırılan Özbekistanlı anne 37 yaşındaki Gulchehra Isokulova, eski eşi 31 yaşındaki Tayfun Çekmegeli'nin açtığı velayet davasını da kaybetti. Mahkeme, anne ve babanın kanında uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ikisinin de elinden küçük kızın velayetinin alınıp, vasi tayin edilmesine karar verdi.

Kanlarında uyuşturucuya rastlanan anne ve babaya velayet şoku

MERSİN'de 4 yaşındaki kızı T. Çekmegeli'yi dövme görüntüleri sosyal medyada yankı uyandıran ve yargılandığı mahkemede 11 ay hapis cezasına çarptırılan Özbekistanlı anne 37 yaşındaki Gulchehra Isokulova, eski eşi 31 yaşındaki Tayfun Çekmegeli'nin açtığı velayet davasını da kaybetti. Mahkeme, anne ve babanın kanında uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ikisinin de elinden küçük kızın velayetinin alınıp, vasi tayin edilmesine karar verdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:15
Kanlarında uyuşturucuya rastlanan anne ve babaya velayet şoku
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TAYFUN Çekmegeli ile eşi bir çocuğunun annesi Özbekistan asıllı Gulchehra Isokulova arasında geçimsizlik olunca, çift ayrı yaşamaya başladı. Çiftin kızları T., annesinin yanında kaldı. Gulchehra Isokulova, 2015'in aralık ayında kızı T.'yi dövdü. Genç kadının kuzeni ise bu anı telefonuyla görüntüleyip, çocuğun babası Çekmegeli'ye gönderdi. Eşinin öz kızlarını tokatlayıp, ayağı ile karnına basarak hakaretler ettiğini görünce şoke olan Çekmegeli, suç duyurusunda bulundu. Ardından da dava açıp tek celsede boşandı. Küçük kızın velayeti tedbiren babaya verilirken, anne hakkında 'tehdit, hakaret, basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis cezası istemiyle Mersin 15'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.  Mahkeme, Özbek anneyi 11 ay hapis cezasına çarptırıp, cezayı erteledi.

KANLARINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Baba Tayfun Çekmegeli'nin açtığı ve 4'ncü Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davası da sonuçlandı. Davanın gerekçeli kararında, davalı annenin, küçük T.'ye 'eziyet derecesinde fiziksel şiddet uyguladığının' sabit görülmesini velayet görevini gereği gibi yerine getirmemesi olarak değerlendirdi. Ayrıca, anne ve babanın kanında uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ikisinin de elinden küçük kızın velayetinin alınıp vasi tayin edilmesine karar verdi. Özbek anne kararı temyiz etti.

Kararı değerlendiren baba Tayfun Çekmegeli, "Mahkemenin verdiği kararı karşı taraf temyiz etti. Temyiz sürecinin sonuçlanmasıyla T.'ye vasi tayin edilmesi de karara bağlanacak. Bu hukuksal süreci bekliyoruz, büyük ihtimalle T.'ye babaannesi vasi tayin edilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MersinUyuşturucuVelayet
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