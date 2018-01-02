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Kangallar yerleşim yerine dadanan domuzu parçaladı

Sivas’ta Kangal ırkı koruma köpeklerinin yerleşim yerine dadanan domuzu etkisiz hale getirmeleri cep telefonuyla kaydedildi

Kangallar yerleşim yerine dadanan domuzu parçaladı

Sivas’ta Kangal ırkı koruma köpeklerinin yerleşim yerine dadanan domuzu etkisiz hale getirmeleri cep telefonuyla kaydedildi

02 Ocak 2018 Salı 12:04
Kangallar yerleşim yerine dadanan domuzu parçaladı
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SON günlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarda kullanılmaya başlanılan ve ilerleyen günlerde  gümrük kapılarında kullanılmaya başlayacak olan Sivas Kangal ırkı koruma köpekleri gündemde. Koruma konusunda dünyanın en etkin ırkı olarak kabul edilen Kangallar geçtiğimiz gün Sivas’ta, yerleşim yerine dadanan bir domuzu etkisizleştirerek etkilerini bir kez daha ispat etti.

Geçtiğimiz gün Sivas’ın Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, aç kalan bir domuz yerleşim yerlerine dadandı. İsmail Aydemir’a ait Kangal köpekleri domuzu yakalayarak etkisiz hale getirdi. Aydemir Kangalların domuz avını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Kangal köpekleri koyun ve keçi sürülerini ve yerleşim yerlerini  domuz ve kurt saldırılarından koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
SivasEmniyet Genel Müdürlüğü
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