Kangal, tek seferde 17 yavru doğurdu

TERMAL ilçesi Yenimahalle Orman Deposu mevkiinde yaşayan Cihat Bakırcı'ya ait köpek yavruladı. Bakırcı, bir köpeğin ortalama 8 ila 10 arasında yavru doğurduğunu ama 17 yavru doğuran bir köpeğe ilk kez rastladığını dile getirdi.Bakırcı, yavrulardan 1 tanesinin çok küçük doğduğunu, annesinin besleyememesinden dolayı 2 gün içerisinde öldüğünü söyledi.Öte yandan, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4 sene önce Ercan Temel'e ait bir kangal köpeği bir batında tam 20 yavru dünyaya getirmişti.





