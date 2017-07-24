Kangal, tek seferde 17 yavru doğurdu

TERMAL ilçesi Yenimahalle Orman Deposu mevkiinde yaşayan Cihat Bakırcı'ya ait köpek yavruladı. Bakırcı, bir köpeğin ortalama 8 ila 10 arasında yavru doğurduğunu ama 17 yavru doğuran bir köpeğe ilk kez rastladığını dile getirdi.Bakırcı, yavrulardan 1 tanesinin çok küçük doğduğunu, annesinin besleyememesinden dolayı 2 gün içerisinde öldüğünü söyledi.Öte yandan, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4 sene önce Ercan Temel'e ait bir kangal köpeği bir batında tam 20 yavru dünyaya getirmişti.
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