Kandırdığı zihinsel engelli erkek çocuğa tecavüz ederken yakalandı!

EDİNİLEN bilgiye göre geçen yıl ekim ayında Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde meydana gelen olayda inşaat boyacısı Ersin D., iddiaya göre zihinsel engelli Ş.K. adlı erkek çocuğu, 'Sana tablet alacağım' diyerek Yeni Mahalle'deki futbol sahasının arkasına götürdü.

MAHALLELİ FARK ETTİ

Ersin D., çocuğa cinsel istismarda bulunmak üzereyken mahalleli tarafından fark edildi. Tekme tokat dövülen Ersin D., polise teslim edildi. Hastanedeki tedavisi ardından tutuklanan Ersin D.,

hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza

Mahkemesi'nde, 'Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar', 'Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

34 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Zonguldak 1. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ersin D., hakkında savcı mütalaasında, 34 yıl hapis cezası talep etti. Önceki duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Ersin D. hakkında mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, cinsel istismar suçunun teşebbüs aşamasında kalması ve toplanan tüm deliller ile birlikte sanığın 34 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık avukatının savunma yapması için duruşmayı erteledi.