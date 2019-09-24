Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama

Marmara Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası en büyüğü 3.4'lük 9 artçı sarsıntı meydana geldi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. Depremle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Bu büyüklükteki bir deprem doğa üzerinde çok etkili değil. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Büyük deprem mutlaka olacaktır" dedi.Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. AFAD saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

KANDİLLİ'DEN YENİ AÇIKLAMA: 6-7 CİVARINDA DEPREM OLABİLİR

Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat İstanbul'daki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükteki bir deprem doğa üzerinde çok etkili değil. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Büyük deprem mutlaka olacaktır. Bu depremden ders çıkarılmalı, bilinçli toplum olunmalı. Vatandaşlarımız depreme dayanıklı konutlarda oturtmalı. Kuzey Anadolu fayı daha tehlikeli. Marmara'da 6-7 civarında deprem olabilir" dedi.

BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Öte yandan, depremle ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, Marmara Denizi'nde yaşanan depremin, büyük depremin habercisi olabileceğini dile getirdi. Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu yaşanan depremler ilgili "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın da geçtiği bir bölge olduğu için, deprem oldukça tehlikeli. Gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depremini tetikleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu. Depremin fay hattının açık olduğunu gösterdiğini belirten Gündoğdu, depremin 5 kilometre derinliğinde geçtiğini kaydetti.

"DEPREMLER SÜRECEK"

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Silivri merkezli 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili, "Bunun arkasından artçılar gelebilir. Depremin ne getireceğini bekleyip görmek lazım" dedi.

"MARMARA DEPREMİNİN AYAK SESLERİ OLABİLİR"

Profesör Doktor Şükrü Ersoy, büyük depremin eninde sonunda geleceğini vurgulayarak, "Bu tabii büyük marmara depreminin ayak sesleri olabilir. Bu yer kabuğunu kırabilecek bir büyüklüğe sahip değil. Öncü müdür bilmemiz mümkün değil. Vatandaşların bir süre sokakta nefes almalarında fayda görüyorum. Eninde sonunda da büyük deprem de gelecektir" şeklinde konuştu.

İSTANBUL ART ARDA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında saat 10.30'da 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise saat 11:01 sıralarında Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde yaşandı. Deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.