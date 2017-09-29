Kan donduran olay

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana geldi. A.S. isimli 15 yaşındaki kız çocuğu, nişanlısı olduğu öne sürülen kişiden hamile kaldı. Dün evinin tuvaletinde kendi başına doğum yapan A.S., yaşadığı panikle bebeği tuvaletin penceresinden bahçeye attı. Komşular duydukları bebek sesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araştırma yaparken 15 yaşındaki A.S.'nin kanlar içinde olduğunu görünce A.S. ve bebeği Eşme Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği, A.S.’nin ise polis nezaretinde Uşak’ta bir hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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