Kan donduran olay: Çocuklar oyun oynarken buldu

Şanlıurfa'da terk edilmiş metruk evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmış erkek cesedi bulundu. Polis cesedin kimliğini ve olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı

Kan donduran olay: Çocuklar oyun oynarken buldu
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OLAY, akşam saatlerinde Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarındaki Kızıl Koyun Mağaralarının bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, metruk evde yanmış erkek cesedi bularak ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis yaptığı incelemede 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin el ve ayaklarının kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığını belirledi. Ceset parçaları olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, cesedin kime ait olduğunu ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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