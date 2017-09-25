Kamyonetler trafik kurallarını hiçe saydı

İLGİNÇ olay Sandıklı Otogar kavşağında yaşandı. Aynı marka ve modeldeki 3 kamyonetin hepsinin mavi brandalı olmaları araçların aynı firma ya da kişiye ait olduklarını düşündürdü. Trafik ışıklarında arka arkaya bekleyen kamyonetlerin brandaları açıldığında kasalarındaki ilginç manzara açığa çıkarken, şoförlerin araçların kasasına çoluk çocuk onlarca kişiyi doldurarak seyahat ettikleri gözlendi. Trafik kurallarını hiçe sayan kamyonetteki şahısların aynı iş yerinde çalışan kişiler ya da tarım işçileri oldukları tahmin ediliyor.