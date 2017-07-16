Kamyon ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Şahin S. yönetimindeki 07 UA 717 plakalı sebze yüklü kamyon, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Germiyan Kavşağı trafik lambalarında bekleyen Abdülkadir Sarıçiçek'in kullandığı 64 KN 870 plakalı minibüse, ardından da Ünal Arasan idaresindeki 43 KA 600 ve Veli Kösem yönetimindeki 03 RJ 576 plakalı otomobillere çarptı. Minibüste bulunan İsmail Aslan kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Sarıçiçek ve Arasan ile araçlarda bulunan Yılmaz Çelik, Sabiha Arasan ve Atike Kösem yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyon şoförü Şahin S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.