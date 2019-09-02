Kamuya 15 bin personel alımı yapılacak! İşte detaylar
Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne iki ay içinde yaklaşık 15 bin personel alımı yapılacak.
DEVLET kurumlarına dönem dönem personel alımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne de iki ay içinde yaklaşık 15 bin yeni personel alınacağı açıklandı.
9 BİN 576'SI SAĞLIKÇI
8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura ile yerleştirme işlemlerinin 11 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda yapılacağını söyledi.
4 BİN 996'SI ORMANCI
Orman Genel Müdürlüğü de 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, orman mühendisi ve orman muhafaza memuru adaylarının 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün 'ogm.gov. tr' internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekiyor. Mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarla ilgilenen adaylar ise 12-23 Eylül arasında başvuruda bulunmalı.