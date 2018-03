Kamudan 42 bin 689 kişinin daha ihracı bekleniyor!

15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup askerin, hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmalarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 'FETÖ temizliği' başladı.

Sadece haber'den Seda Çakır'ın haberine göre; darbe girişiminin hemen ardından 21 Temmuz'da tüm ülke genelinde 90 gün süreyle Olğanüstü Hal ilan edildi. OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile devletin tüm kurumlarına sızan hain darbeci örgütün tüm üyelerinin tespiti için yol haritası belirlendi.

TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM, tüm bakanlıklar kısacası en ufak bir birimde bile örgütlenen FETÖ'cüler adım adım tespit edilerek, açığa alındı.

Ortaya çıkan rakam ise on binleri aştı.

İSİMLER TEK TEK GÖNDERİLDİ

FETÖ'ye üye kişilerin tespitinin ve açığa alınmasının ardından bir sonraki adıma geçildi.

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline ilişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile, kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 42 bin 689 kişinin ihracı istendi.

Bu rakamın 28 bin 163'ünü ise öğretmenler oluştururken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 7 bin 669, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 323, Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından da 2 kişi ek bir tebligata gerek duyulmadan direkt meslekten ihraç edildi.

PEKİ İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA NE OLACAK?

İhraç listeleri Meclis'te imzalanıp onaylandığı takdirde, bu listelerde yer alan kişiler için çok daha ağır bir süreç başlayacak. Hain darbe girişimi içerisinde yer almanın bedeli sadece ihraç etmekle bitmeyecek.

RÜTBELER ALINACAK, KAMUDA ÇALIŞAMAYACAK

Kanun tasarısına göre Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişiler tutuklu olsun ya da olmasın, rütbelerinden men edilecek. Tekrar kamu görevinde yer alamayacak, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek ve her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği vs. görevleri de sona ermiş sayılacak.

LİSANSLAR İPTAL, LOJMANLARDAN TAHLİYE

Yine bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek. Eğer bir kamu konutunda ya da vakıf lojmanlarında oturuyor iseler 15 gün mühletle tahliye edilecekler.

PASAPORTA İPTAL, UNVANLARDAN MEN

Öte yandan bir diğer yaptırım da pasaport konusunda. Bu kişiler hakkında pasaport birimlerine yapılan bildirimler sonrası, pasaportunn iptal gerçekleştirilecek.

İhraç listesinde yer alan kişiler kamu görevinden çıkarılması halinde eğer varsa, taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamaz hale gelecek. Bu unvanlar aracılığı ile var olan haklarından da yararlanamayacak.

İŞTE RAKAMLAR VE KURUMLAR

İhracı istenen kişilerin sayısı ve çalıştıkları kurumlar ise şöyle: -Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı: 41.



-Sayıştay: 84.



-Danıştay Başkanlığı: 83.



-Başbakanlık Merkez Teşkilatı: 302.



-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 32.



-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu: 5.



-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: 116.



-Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü: 11 -Diyanet işleri Başkanlığı: 1519.



-Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: 67.



-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu: 29.



-Sermaye Piyasası Kurulu: 30.



-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu: 12.



-Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: 12.



-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı: 10.



-Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş:14.



-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu: 312.



-Vakıflar Genel Müdürlüğü: 26.



-Başbakanlık Yurtdışı Türkle ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: 3.



-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 439.



-Avrupa Birliği Bakanlığı: 12.



-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 62.



-Türk Patent Enstitüsü: 13.



-KOSGEB: 71.



-TÜBİTAK: 167.



-Türk Standartları Enstitüsü: 13.



-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 39.



-Devlet Personel Başkanlığı: 11.



-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: 605.



-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü: 130.



-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 90.



-İller Bankası A.Ş: 42.



-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 120.



-Dışişleri Bakanlığı: 215.



-Ekonomi Bakanlığı: 39.



-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 668.



-Gençlik ve Spor Bakanlığı: 320.



-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 733.



-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: 149.



-Rekabet Kurumu:15.



-İçişleri Bakanlığı: 369.



-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: 31.



-Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı: 10.



-Kalkınma Bakanlığı: 65.



-Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: 1.



-Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: 12.



-Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: 1.



-Türkiye İstatistik Kurumu: 118.



-Kültür ve Turizm Bakanlığı: 175.



-Maliye Bakanlığı: 829.



-Gelir İdaresi Başkanlığı: 813.



-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı:14.



-Devlet Malzeme Ofisi: 16.



-Milli Piyango İdaresi: 7.



-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.:1.



-Gayrimenkul A.Ş.:1.



-Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim Standartları Kurumu: 2.



-Kamu İhale Kurumu: 11.



-Milli Eğitim Bakanlığı: 28163.



-Savunma Sanayi Müsteşarlığı: 15.



-Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 337.



-Sağlık Bakanlığı: 2018.



-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 72.



-Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü: 167.



-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 18.



-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü:23.



-Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş.:15.



-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: 124.



-Karayolları Genel Müdürlüğü: 138.



-Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.:4.



-Vagon Sanayii A.Ş.:2.



-Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.:35.



-Türksat Uydu, Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.:36.



-Yüksek Öğretim Kurumları: 2346.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.