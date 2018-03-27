Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...

Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk istifa etti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bugün sendikadaki görevinden istifa etti

Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk istifa etti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bugün sendikadaki görevinden istifa etti

27 Mart 2018 Salı 13:08
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk istifa etti
banner404

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bugün sendikadaki görevinden istifa etti. İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Koncuk, "2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

KAMU-SEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2017 verilerine göre Kamu-Sen'in 395 bin 250 üyesi bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen'in temeli 1992 yılında atıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kamu-SenİSMAİL KONCUKIstifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik "Türk askeri bizi kurtarsın" diyen ilçeye operasyon başlattı
Mehmetçik "Türk askeri bizi kurtarsın" diyen ilçeye operasyon başlattı
Kritik zirve sonrası AB'ye sert çıktı: Rıza göstermeyiz!
Kritik zirve sonrası AB'ye sert çıktı: Rıza göstermeyiz!
600 bin lira ödüllü terörist öldürüldü, boynundan haç kolyesi çıktı
600 bin lira ödüllü terörist öldürüldü, boynundan haç kolyesi çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim