Kamu Başdenetçisi Malkoç: ÖSYM, 9.45 kararımıza uymadı

BURSA'da Çelik Palas Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ÖSYM'nin sınavlara ilişkin getirmiş olduğu sınav başlama saatinden 15 dakika öncesinde adayların binaya girişin tamamlanmış olması kuralıyla ilgili kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi. Şikayetlerin incelendikten sonra Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından ÖSYM'ye 5 maddelik bir tavsiyede bulunulduğunu belirten Şeref Malkoç, ÖSYM'nin 4 maddeye uyduğunu ancak 9.45 kuralıyla ilgili tavsiyelere uymadığını anlattı. Malkoç, şunları söyledi:

"Hatırlarsanız ÖSYM'nin Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavında ( YGS) yaptığı 9.45 uygulaması vardı. O konuya çok ağırlık verildi. Biz ÖSYM'ye bu konuyla ilgili 5 tane tavsiyede bulunduk ve bizim bu tavsiyelerimizden sadece 9.45 tavsiyesine uymadı. Çocuklar gitmiş sınava. 10'a 14 kala almıyoruz seni diyorlar. Bize müracaat ettiler. Ya kardeşim Anayasanın 42. Maddesinde açıkça eğitim ve öğretim hakkı düzenlenmiş. Sen sınav 10'da diyorsan saat 10'da başlatacaksın. Bu konuyla ilgili bize gelen şikayetleri değerlendirirken ÖSYM'ye şunu söyledik. Bak böyle bir şey düşünüyorsan, bu kararı yeterince kamuoyuna duyur. Bunu tanıt ve anlat. Onun dışında sınava hasta olduğu için, solunum cihazı veya benzeri cihazlarla giren çocuklar vardı. Onların sınavlarını iptal etmişlerdi. Bize müracaat ettiler. İptal edilen sınavları tekrar geçerli kılındı. YGS'yi başarıyla tamamlayıp Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girmeye hak kazanan çocuklara 13 günlük bir süre tanıdılar. Çocuk hasta oldu, trafik kazası geçirdi, annesi ameliyattaydı, babası öldü, çocuklar sınav harcını yatıramadı. Bunların sınava girme hakkını kaldırmışlardı. ÖSYM'ye dedik ki niye bu çocukların sınava girmesini önlüyorsunuz. Şu kuralı koyun. Evet 13 günlük süre içinde yatıranlar normal ücret ödesinler, ama bu sürenin dışında ücret yatıranlar 2 katı ödesin dedik. ÖSYM bunlara uydu mesela. ÖSYM, 9.45 kararımıza uymadı ama biz onun takipçisi olacağız. O konuda haklıyız. Ama bizim tavsiyemizden sonra ÖSYM, 9.45 ile ilgili şunu yaptı. Kamuoyunu daha fazla bilgilendirdi. Sınava girecek olan çocukların telefonlarına mesaj attı. O açıdan şu anda şikayetler eğitim ve gençlik alanında geliyor.

GEÇEN YIL 5 BİN 600 BAŞVURU

Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumuna toplam 5 bin 600 başvuru yapıldığını aktaran Malkoç, 2017'nin ilk 6 ayında başvuru sayısı 8 bin 400. Önümüzdeki yıl biz bu sayının 16 bini geçeceğini umuyoruz. Çünkü vatandaş bizi ne kadar tanırsa o kadar başvuru sayısı artıyor dedi.

"KHK İLE İHRAÇLAR GÖREV ALINIMIZIN DIŞINDA"

Bir gazetecinin, OHAL sürecinde Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamudan ihraç edilenlerle ilgili kaç başvuru var? sorusuna Malkoç şu yanıtı verdi:

Bu konuda müracaatlar 2 bin 500'ü buldu. Kanun Hükmünde Kararname yasama faaliyeti sayıldığı için bu alana giremiyoruz. Yargının ve yasama faaliyetlerinin alanına giremiyoruz. KHK ile olanlar bizim görev alanımızın dışında. Ancak ondan hariç idari kararla açığa alınan yada ihraç edilenler var. Örneğin Bursa Büyükşehir Belediyesi oturmuş kendisi karar almış. Biz bunlara bakabiliyorduk. KHK ile açığa alının yada ihraç edilenleri inceleyemiyoruz. Ayrıca geçen ay Başbakanlıkta bir komisyon kuruldu. Bu komisyon pazartesi günü çalışmaya başlayacak. Bu gibi durumda olanların birinci derecede gidecekleri yer Başbakanlıkta kurulan bu kurul olacaktır. Oradan çıkan karara karşı Kamu Denetçiliği Kurumuna da gelebilirler, mahkemeye de gidebilir.