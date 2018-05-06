Kampanya 9 Mayıs'ta sona eriyor

TÜRKİYE genelindeki il ve ilçe seçim kurulları önünde 4 Mayıs Cuma günü başlayan imza kampanyalarının benzeri Alanya'da da başladı. Cuma gününden beri Alanya Adliyesi içindeki İlçe Seçim Kurulu önünde adeta nöbet tutan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve ekibi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığı için imza kampanyasını sürdürüyor. Hafta sonu olmasına rağmen İlçe Seçim Kurulu önünde ekibini yalnız bırakmayan Yücel Apaydın, Dim TV'ye yaptığı açıklamada, "Hiçbir şekilde yavaşlama yok. Ülke genelinde 200 bin imzayı geçtiğimizi tahmin ediyorum. Hedef 1 milyon imza" dedi.

'KATLANARAK ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Saadet Partisi de Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için kampanyaya devam ediyor. Yücel Apaydın gibi İlçe Seçim Kurulu önünde imza nöbetine devam eden Saadet Partisi İlçe Başkanı Arif Gülşen de Dim TV'ye yaptığı açıklamada, "100 bini aştık, imza vermeye gelen insanlar katlanarak artmaya devam ediyor. Buraya kadar gelip destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olduğu Vatan Partisi'nin İlçe Sekreteri Evren Kurtoğlu da Dim TV'ye yaptığı açıklamada, "İlk iki güne oranla topladığımız imza sayısının üzerinde imza toplamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızı, engelli hale getirilen demokrasiyi, bu engelleri kaldırma konusunda bizlere destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan Alanya Adliyesi önünde toplanarak 100 bin imza kampanyasına destek veren vatandaşlar da düşüncelerini Dim TV'ye şu sözlerle aktardılar...

'BAZI VATANDAŞLAR ÇEKİNİYOR'

Mehmet Celayir - Emekli

'İmza kampanyası gereksiz bir şeydi ama şimdi çok gerekli oldu. Bazı vatandaşlar çocuğu memur olduğu için imza kampanyasına katılmaya çekiniyor.'

'100 BİN DEĞİL 500 BİN'

Süleyman Arıkan - Emekli

'İmza kampanyası demokrasinin bir ışığı oldu. Bu imza kampanyasına katılan, katılmak isteyen milyonlar var ama çoğunluk korktuğu için katılım gösteren bir azınlık var. Bu azınlığın oyunun da en azından 100 bin değil 500 bini geçeceğine inanıyorum.'

'SİNDİRİLMİŞ BİR TOPLUM VAR'

İbrahim Durmazer - Emekli

'İmza kampanyasının Türkiye'de ki demokrasinin küçücük bir ışığı olduğunu düşünüyorum. Diğer parti başkanlarına bu ışığın verilmesi benim için çok önemli. Baskın bir siyaset yapılıyor. Sindirilmiş bir toplum var Türkiye'de, burada imza kullananlar, o sindirilmiş toplumun küçücük bir gurubunu oluşturuyor.'

'SÜRPRİZ OLDU'

Ali Arslan - SMMM(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

'Bugün pazar günü olmasına rağmen bu kalabalığın olması, milletin bir takım şeylerden bıkmış olduğunu ve bir yenilik istediği sonucunu çıkarıyor. İlk günden Meral Akşener'in 100 bin barajını aşması, Saadet Partisi liderinin 100 bin barajını bugün itibariyle aşmış olması milletimizin bir takım şeyleri değiştirmek istediği sonucunu çıkarıyor. Özellikle ilk gün 100 bin barajının aşılmış olması bir sürpriz oldu. Millet 5-6 günde 100 binin aşılacağını bekliyordu ama ilk günden 100 bin barajının aşılması, özellikle Meral Akşener tarafından bir sürpriz oldu.'