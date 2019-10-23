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Kamışlı'da dikkat çeken hareketlilik

Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün inen Rusya'ya ait olduğu belirlenen 50 kişilik asker ve askeri danışmanı taşıyan uçağın ardından uçak hareketliği bugün de devam etti

GÜNDEM 23.10.2019, 20:38
Kamışlı'da dikkat çeken hareketlilik
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MARDİN'İN Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Dün 50  kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün 3 Rus uçağının daha iniş yaptığı gözlendi. Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenilirken, uçakların iniş ve kalkışları Nusaybin'den görüntülendi.

#Suriye #kamışlı
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