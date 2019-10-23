Kamışlı'da dikkat çeken hareketlilik

MARDİN'İN Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Dün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün 3 Rus uçağının daha iniş yaptığı gözlendi. Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenilirken, uçakların iniş ve kalkışları Nusaybin'den görüntülendi.