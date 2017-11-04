Kamerayı kapalı sandı, Tarsus'ta bir yıldır ne yaptıklarını anlattı

MERSİN'İN Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi. Kazı alanına giren CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, kazı alının görüntülerini çekti.
2015'TE 5 METRE DERİNE İNİLMİŞ
Görüntülerde kazı alanında görevli bir yetkili Atıcı'ya, 2015 yılında 5 metrelik bir kazı yapıldığını kazıyı yapanların 5 metre indikten sonra yatay galeriler açtığını söyledi.
SON KAZIDA 14 METRE DERİNE DİKEY KAZI YAPILDI
Son 1 yıldır devam eden kazıyla ilgili de bilgi veren yetkili, 14 metre derine kadar dikey olarak inildiğini söyledi. Atıcı'ya bilgi vermeye devam eden yetkili video kaydının kapatılmasını istedi. Atıcı'nın ajanslarla paylaştığı video sayesinde kazı alanın ilk görüntüleri de ortaya çıkmış oldu.
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