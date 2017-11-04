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Kamerayı kapalı sandı, Tarsus'ta bir yıldır ne yaptıklarını anlattı

Mersin Tarsus'taki kazı alanına giren CHP'li Aytuğ Atıcı çekim yaparken, görevli kazıyla ilgili bilgileri anlattı. 2015 yılında 5 metrelik kazı yapıldığını, son kazıda ise 14 metre derine inildiğini söyledi

Kamerayı kapalı sandı, Tarsus'ta bir yıldır ne yaptıklarını anlattı

Mersin Tarsus'taki kazı alanına giren CHP'li Aytuğ Atıcı çekim yaparken, görevli kazıyla ilgili bilgileri anlattı. 2015 yılında 5 metrelik kazı yapıldığını, son kazıda ise 14 metre derine inildiğini söyledi

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:55
Kamerayı kapalı sandı, Tarsus'ta bir yıldır ne yaptıklarını anlattı
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MERSİN'İN Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi. Kazı alanına giren  CHP  Mersin  Milletvekili  Aytuğ Atıcı, kazı alının görüntülerini çekti.

2015'TE 5 METRE DERİNE İNİLMİŞ

Görüntülerde kazı alanında görevli bir yetkili Atıcı'ya, 2015 yılında 5 metrelik bir kazı yapıldığını kazıyı yapanların 5 metre indikten sonra yatay galeriler açtığını söyledi.

SON KAZIDA 14 METRE DERİNE DİKEY KAZI YAPILDI

Son 1 yıldır devam eden kazıyla ilgili de bilgi veren yetkili, 14 metre derine kadar dikey olarak inildiğini söyledi. Atıcı'ya bilgi vermeye devam eden yetkili video kaydının kapatılmasını istedi. Atıcı'nın ajanslarla paylaştığı video sayesinde kazı alanın ilk görüntüleri de ortaya çıkmış oldu.

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