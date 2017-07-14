'Kalplere gömüldüler'

GÖKER, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Alçak darbe girişiminin üzerinden tam 1 yıl geçti.
15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadılar; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bu vatan hainlerini milyon kere lanetliyoruz. Toprağa değil kalplere gömülen 15 Temmuz şehitlerimizi minnet, saygı ve dua ile anıyoruz. Gazilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Darbeye izin vermeyen Türk Milleti hep var olsun. 15 Temmuz Demokrasi Bayramımız kutlu olsun."
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