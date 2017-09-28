Kalp krizi geçiren asker yaşamını yitirdi

ALINAN bilgiye göre, Gürpınar Jandarma Komando Taburunda görevli 26 yaşındaki Asteğmen Emin Acun, dün aniden fenalaşınca Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Acun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asteğmen Acun'un ölüm haberi Nazilli'de yaşayan ailesine İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet ve İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından verildi.
Vatani görevine başlamadan önce Afyonkarahisar'da öğretmenlik yapan Emin Acun'un cenazesinin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Nazilli'ye getirilerek defnedileceği öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.