Kalın'dan açıklama geldi! Selfie çeken asker görevden alındı mı?

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ünlülerin karakol ziyaretinde selfie çeken askerin görevden alındığı iddiası soruldu. Kalın, "Çok insani bir durum. Bana gelen bir bilgi yok." diyerek yanıt verdi.

SANATÇILARIN KARAKOL ZİYARETİ

Bu ziyaretin amacı askerlerimize destek olmaktı. Çok güzel bir ziyaret oldu. Bu tür kritik dönemlerde sanatçılarımızın sporcularımızın devletimizin askerimizin yanında durmasından daha doğal bir şey olamaz. Hiç kimse oraya şov amacıyla gitmedi. Onlara teşekkür ettiler. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hazmedemeyen bazı çevrelerin olduğunu görüyoruz. Gerekli cevapları verdik. Maalesef ana muhalefet lideri de bu konuya seviyesiz şekilde müdahil oldu sanatçılarımıza yönelik ağır ifadeler kullandı. Ana muhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Sakil ifadeler kullanarak ana muhalefet lideri aslında kendini küçük düşürmektedir. Sanatçılarımız dün yaptıkları açıklamayla pozisyonlarını ortaya koydular. Kılıçdaroğlu'na sormak lazım sizin tutan nedir? Sınır karakoluna gidin siz de ziyaret edin hatta kamuflaj giysinler.

ZİYARETTE SELFIE ÇEKEN ASKER GÖREVDEN ALINDI MI?

Selfie çeken asker insani bir tabloydu. Görevden alındığına dair bir bilgi bize ulaşmadı.