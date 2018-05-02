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Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla attı: 4 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde virajı alamayan lüks otomobilin kaldırıma çarparak takla atıp ters dönmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı

Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla attı: 4 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde virajı alamayan lüks otomobilin kaldırıma çarparak takla atıp ters dönmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:50
Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla attı: 4 yaralı
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KAZA 00.30 sıralarında İzmit D-100 karayolundan İnkılap Caddesi’ne bağlantıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şevket A. idaresindeki 41 SD 476 plakalı lüks otomobil, D-100 karayolundan İnkılap Caddesi’ne dönüş yapmak isterken bir anda kontrolden çıkıp kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ters dönerken içerisinde bulunan sürücü Şevket  A., Efkan İ., Emre Ö. ve Ozan K. yaralandı. Özel bir hastanenin hemen önünde meydana gelen kazada yaralılara ilk müdahaleyi hastane personelleri yaptı.

Daha sonra olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar özel hastane ve Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ters dönerek kullanılamaz hale gelen lüks araç çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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