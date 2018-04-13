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Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı

Nişantaşı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil kaldırıma çarpıp alev aldı. Yangın tüpüyle söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi

Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı

Nişantaşı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil kaldırıma çarpıp alev aldı. Yangın tüpüyle söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi

13 Nisan 2018 Cuma 07:43
Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı
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KAZA, saat 02:00 sıralarında Şişli Nişantaşı Vali Konağı caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergün A., yönetimindeki 34 SEN 68 plakalı lüks otomobil Vali Konağı caddesi üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks aracın ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın tüpüyle söndürülen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. 

Lüks otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. 

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
NişantaşıLüks Otomobil
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