Kalben isyan etti!

ŞARKICI Kalben'in, YouTube'da yayılan bir konser kaydında seslendirdiği İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını bundan sonra konserlerinde söylemeyeceğini dile getirdiği iddia edilmişti. Bozcaada konserinde kendisinden şarkıyı seslendirmesini isteyen hayranlarına "Müsaade ederseniz kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum" dediği öne sürüldü. Genç şarkısı, söylediği kelimenin çarpıtılmasına sinirlenerek, "Benim cümlem bu değildi" diyerek çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

"BENİ BAŞKA MÜZİK İNSANLARIYLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİN"



Kalben, yaptığı iddia edilen İbrahim Tatlıses açıklamasına, "Benim cümlem bu değildi. Kimseye düşmanlık beslemiyorum. Hiçbir sanatçıya kızmıyorum, darılmıyorum. Kendi yolumda yürümek istiyorum. Lütfen beni umursamadan, sanatsal üretimlerimi takip etmeden; mecbur hissettiklerimi bilmeden ve yazdıklarımı okumadan bana bu kalıpta ait olmayan bir cümleyi manşet atmayın. Beni başka müzik insanlarıyla karşı karşıya getirmeyin. Ben kimseye öfke beslememek ve müziğimi özgür ifade etmek için kendi profilimde derdimi sevdiklerime anlattım. sizler işi kızıştırmak ve bir insan üzerinden birkaç takipçi kazanmak için beni düşmanca bir duruma sokuyorsunuz. Ben tam da ne şarkılara ne insanlara düşman olasım var; öfkemi kontrol etmek istiyorum diyerek bir şarkıyı canım yeniden çekene kadar söylemeyeceğim diye açıklama yapıyorum. Hop üstüme öfke yağdıracak haberler.. Ne acı" diyerek isyan etti.

