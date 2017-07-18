Kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

OLAY, Ümraniye Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Siyah bir otomobille gelen kişiler, tabanca ile kahvehaneye hedef gözetmeksizin ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Açılan ateş sonucu kahvehanede maddi hasar meydana geldi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.