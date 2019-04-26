Kahreden haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu" ifadeleri kullanıldı

Kahreden haber! 1 askerimiz şehit oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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