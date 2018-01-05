Kahraman polis Fethi Sekin şehadetinin birinci yılında anılıyor

İZMİR Adliyesi önünde geçen yıl 5 Ocak'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can törenlerle anılıyor. İzmir'deki törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor. Törende konuşan Soylu, "Bedeli ne olursa olsun mücadele sürecek." dedi. Bakan Gül de, "Kahramanlıkla yoğrulan bu yurdu kahramansız bırakmadığı için Allah'a ne kadar şükretsek az. Bu topraklarda Fethi Sekinler, Hasan Tahsinler asla ve asla bitmeyecektir." dedi.

Sabah saatlerinde saldırının gerçekleştiği "C Kapısı" önünde başlayan etkinliklerde Fethi Sekin ve Musa Can ile ilgili video gösterimleri yapıldı.

Öğleyin de Bayraklı Manavkuyu Fatih Camisi'nde şehitler için Kur'anı Kerim ve mevlit okutulacak, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce pilav, helva ve lokma ikramı yapılacak.

Saat 15.00'te de İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde şehitleri anma paneli düzenlenecek.

Türkiye'nin tanınmış isimleri Sekin'in hikayesini anlattı

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için hazırlanan klipte, Türkiye'nin tanınmış isimleri Sekin'in hikayesini anlattı. Sekin'in şahadetinin ardından TRT tarafından hazırlanan klipte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TMSF Başkanı Şakir Ercan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Oktay Kaynarca, Wilma Elles, Demet Akalın, Murat Boz, Fatih Terim, Murat Yıldırım, Mustafa Ceceli, Burcu Esmersoy, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi, Emre Altuğ, Esra Erol, Pelin Çift, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Şoray Uzun, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Erhan Çelik ve bazı STK yöneticileri, kamera karşısına geçti. Şehidin cenaze görüntülerinin yer aldığı klipte, "benim adım Fethi Sekin" diyen birçok ünlü isim, ardından, Sekin'in dilinden terör saldırısı sırasındaki kahramanlığını ve sonrasını seslendirdi. Klip, Fethi Sekin'in şahadetinin ardından okunan sala ile sona eriyor.

Olayın geçmişi

5 Ocak 2017 günü saat 16.10’da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin’in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG’li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankı da havaya uçtu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ’Şahinler Timi’nde görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile adliye çevresinde görevli olan diğer polisler arasında çatışma bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü. Alçak saldırıda adliye çalışanı Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin şehit oldu.