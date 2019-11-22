Kağıt fabrikasında korkutan yangın!

SİLİVRİ Ortaköy Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı kağıt fabrikasının giriş katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yargına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

