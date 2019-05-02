Kaftancıoğlu: Sandıkta çaldırmadık, masa başında da çaldırmayacağız

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’deki sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP’nin seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı olağanüstü itiraza ilişkin açıklamalarda bulunmaya devam etti. AKP’li Yavuz, YSK’nin sonucunu bekleyeceklerini ifade ederek “İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu” dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İstanbul halkının iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan CHP’li Kaftancıoğlu, “31 Mart akşamı, milletin iradesine karşı AA eliyle gerçekleştiremedikleri sandık darbesini hukuku yok sayarak, YSK’ya baskı aracılığıyla gerçekleştirmek isteyenlere karşı İstanbul halkının iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Takipteyiz” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu paylaşımının devamında, “İstanbul halkına verdiğimiz sözün gereği; oylarınızı, çocuklarınızın geleceğini sandıkta çaldırmadık, masa başında da çalmalarına izin vermeyeceğiz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir’ ve bu anlayışa düşman olanlar ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye mahkumdur” dedi.