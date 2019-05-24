Kaftancıoğlu: Çok yakında halk kazanacak!

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlenmişti ve 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapsi talep edildi. Söz konusu iddianameyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, iddianameye ilişkin kendisine tebligat gelmeden önce basında yer almasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Yazıldığı ve kabul edildiği söylenen iddianameye ilişkin tarafıma resmi bir tebligat ulaşmadan yandaş medya organlarına sızdırılması soruşturmanın gizliliği açısından skandal, ancak ne yazık ki alışılageldik bir durum olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Hakkımda açılan dava ile ilgili basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin; 2018 Ocak ayından itibaren hakkımda soruşturmalar başlatılmış ve bu soruşturmalarla ilgili 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade vermiştim. Soruşturma dosyasında, ifade özgürlüğü kapsamında yer alan şahsıma ait beyanlarım ile birlikte; üretilmiş, kurgulanmış, sahte ifadeler de bulunmaktaydı. Yazıldığı ve kabul edildiği söylenen iddianameye ilişkin tarafıma resmi bir tebligat ulaşmadan yandaş medya organlarına sızdırılması soruşturmanın gizliliği açısından skandal, ancak ne yazık ki alışılageldik bir durum olmuştur. Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi kadar önemli olan bir diğer husus ise, nasıl ve hangi amaçlarla bu ihlale göz yumulduğu ile sızdırmanın zamanlamasıdır. Hukuk eliyle gösterdikleri sopayla susturacaklarını, korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenler olabilir. Ancak bilinsin ki tek gündemim İstanbul’un çocukları, gençleri, kadınları, yoksulları kısacası onaltı milyon vatandaşı için hiç durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaktır. Zaman susma değil tam tersine vatandaşa hakikati daha yüksek sesle anlatma zamanı. Böylesi bir zamanda; geçmişten bugüne, halka hakikati anlatanlara yaşatılan onca mağduriyetin yanında bu dava benim açımdan konuşmayı bile ayıp sayacağım bir teferruat olarak kalacaktır. Soran, merak eden dayanışma gösteren tüm dostlar rahat olsunlar. Çok yakında hak kazanacak, halk kazanacak, hakikat kazanacak ve her şey çok güzel olacak.

Selam, saygı ve dayanışmayla.

Dr.Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı"