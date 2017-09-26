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Kafeye giderken otomobilden açılan ateşle yaralandı

Kocaeli’de bir şahıs, kafeye gittiği sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Kafeye giderken otomobilden açılan ateşle yaralandı

Kocaeli’de bir şahıs, kafeye gittiği sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

26 Eylül 2017 Salı 09:34
Kafeye giderken otomobilden açılan ateşle yaralandı
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ALINAN bilgiye göre, Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye gitmek isteyen Sezgin Ş., o sırada arkasından geçen beyaz bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Acılar içerisinde yerde kalan Sezgin Ş.’yi gören vatandaşlar 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bacağından yaralanan şahsı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede 3 mermi kovanı bulunurken, Sezgin Ş.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis her yerde kaçan zanlıları arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKafeOtomobil
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