Kafede silahlı saldırı şoku! Yaralılar var

BEYOĞLUN'DA bir kafeye gelen silahlı kişi, iki kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. "O anlar" güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi kafede oturan iki kişinin üzerine ateş açarak kaçtı. Açılan ateş ile Nihat Mert ile adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Bu sırada kafetaryada büyük panik yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralı Nihat Mert'i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ayağından hafif yaralanan ikinci kişiyi ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Kafede yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, kafeye gelen bir kişinin önce kasaya doğru ilerleyişi bir süre sonra dönerek silahını belinden çıkarması ile ateş etmesi görülüyor. Bu sırada kafede oturanların panik ile sağa sola kaçışması kameralara yansıdı. Kayıtta yan masada oturan bir kadının çocuğunu alarak kafenin içine doğru koşuşturması da görülüyor. Polis, çevrede ve kafede delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.