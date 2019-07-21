Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
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İstanbul'da feci kaza.  Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyir halinde  olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BD 1730 plakalı panelvan minibüs,  Nişantepe mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Ters şeritte ilerleyen minibüs bu sırada karşı yönden gelen 34  FL 0813 plakalı panelvan minibüse çarptı, bir süre daha ilerledikten sonra yol  kenarındaki trapez kanala düşerek, durabildi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis,  jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik  önlemi aldı, trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü  sağlandı.

 34 FL 0813 plakalı minibüste bulunan Serhat Ak ile Sefa Üdül olay  yerinde hayatını kaybederken, aynı minibüsteki 1'i ağır 3 yaralı, ekiplerin  çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan  Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Ak ve Üdül'ün cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga  götürüldü.  34 BD 1730 plakalı minibüs şoförü gözaltına alındı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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