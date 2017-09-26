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Kadri Gürsel: 'Sevinecek bir şey yok'

Cumhuriyet davasında savcı 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verirken Kadri Gürsel için ise tahliye kararı verdi. 330 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Kadri Gürsel "Çok fazla sevinecek bir durum da yok. Haksız mesnetsiz suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu" dedi

Kadri Gürsel: 'Sevinecek bir şey yok'

Cumhuriyet davasında savcı 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verirken Kadri Gürsel için ise tahliye kararı verdi. 330 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Kadri Gürsel "Çok fazla sevinecek bir durum da yok. Haksız mesnetsiz suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu" dedi

26 Eylül 2017 Salı 09:50
Kadri Gürsel: 'Sevinecek bir şey yok'
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CUMHURİYET gazetesi davasının 3’üncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel’in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Kadri Gürsel, cezaevi çıkışında eşi ile böyle kucaklaştı.

Kadri Gürsel, cezaevi çıkışında eşi ile böyle kucaklaştı.

KADRİ GÜRSEL’E 330 GÜN SONRA TAHLİYE

Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk hallerinin devamına karar verirken 330 gündür cezaevinde tutulan Kadri Gürsel için ise tahliye kararı verdi. Duruşma 31 Ekim saat 09.30’a ertelendi.

kadri-gursel-tahliye


“ÇOK FAZLA SEVİNECEK BİR DURUM DA YOK”

Kadri Gürsel, tahliye sonrası cezaevi önünde bir açıklama yaptı.Gürsel, “Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum, bize bir kez daha dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Bu kamuoyu bu sayede oluştu. Geride bıraktığım dört arkadaşım adına da bunları size iletiyorum. Çok fazla sevinecek bir durum da yok. Haksız mesnetsiz suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadri GürselCumhuriyetDavası
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