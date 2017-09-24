Kadir Topbaş'ın yerine İBB koltuğuna kim oturacak?

ÜÇ dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş’ın istifası, siyaset kulislerinin en çok konuşulan konusu olurken, Topbaş’tan boşalan koltuğa kimin seçileceği de kamuoyunun gündemine oturdu. İstanbul’un yeni belediye başkanını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi seçecek. Meclis, İstanbul Valisi’nin 10 gün içerisinde yapacağı toplantıyla yeni başkanın belirlenmesi için çalışmalara başlayacak. Meclis’te toplam 309 üye var. Bu üyelerin 179’u Ak Partili, 121’i CHP’li, 2’si de MHP’li. Meclis’te yapılacak oylamada ilk turda başkanın belirlenmesi için aday olan isme 207 oy çıkması gerekiyor. Ancak çoğunluğu elinde bulunduran, Ak Parti’nin üye sayısı bu rakama ulaşmıyor. Eğer CHP veya Ak Parti’den biri ilk turda birbirlerinin adayına destek vermezse yeni başkanı salt çoğunluk Oyun aranacağı (156 oy) 3. turda belirlenecek.

ERDOĞAN’IN AKRABASI

İBB başkanlığı için en güçlü aday ise Emine Erdoğan’ın erkek kardeşi HASAN Gülbaran’ın damadı ve Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın ismi öne çıkıyor.

Gümüşdağ’ın 28 Temmuz’da Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan ayrılması yerel seçimlerde İBB başkanlığına aday olacağı şeklinde yorumlanmıştı. 45 yaşındaki Gümüşdağ, siyasete 2002 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak girmişti. Gümüşdağ, Küçükçekmece Belediye Meclis üyeliği, grup başkan vekilliği görevinden sonra 2004’te İBB Meclis üyeliğinin yanı sıra eğitim, gençlik, spor ve kültür komisyonu başkanlığı görevlerine seçildi. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Gümüşdağ, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeleri arasında yer alıyor.

23 YILLIK DENEYİMİ

Kulislerde, İBB Başkanlığı için ikinci güçlü aday olarak Ahmet Selamet’in ismi konuşuluyor. İBB’de 23 yıllık bir deneyimi temsil eden Selamet, halen İBB Meclisi’nde 1. Başkanvekili olarak görev yapıyor. Selamet’in ismi Gümüşdağ kadar öne çıkmasa da, 2019’daki seçimlere kadar başkanlığa vekalet edebileceği de seçenekler arasında gösteriliyor.

‘HERKESE HAKKIMI HELAL EDİYORUM’

Topbaş, sosyal medyadaki vedasında ise, “Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum” sözlerini kullandı. “Göreve başladığımda ‘Hayatım İstanbul’ demiştim. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum” diyen Topbaş’a, oğlu Mustafa Ömer Topbaş da sosyal medyadan ‘Artık bizimlesin Babam’ diye mesaj yazdı.

EN GEÇ 3. TURDA

İsim telaffuz etmekten kaçınan Ak Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili Temel Başalan, partinin belirleyeceği adayın arkasında duracaklarını vurguladı: “Kadir Bey’in istifa sonrası belediye kanunu gereği 10 gün içinde seçimin yapılması gerekiyor. Her kim aday olursa olsun sonuna kadar kardeşimizin arkasında dimdik duracağız. İsimler konusunda yorum yapmam doğru olmaz. Partimiz kimi aday gösterirse biz o ismin arkasında dururuz. En geç 3. turda başkanımızı seçmiş oluruz.”

‘CHP’Lİ BAŞKAN ÇÖZER’

CHP İBB Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever ise İBB başkanlığı için ismi geçen isimlerle ilgilenmediklerini belirterek şunları söyledi: “Kim olursa olsun değişen bir şey olmayacak. En çok konuşlan isimler Göksel Gümüşdağ ile Ahmet Selamet. Zayıf olsa da Mustafa Demir ve Misbah Demircan’ı da telaffuz edenler var. Bu isimlerin hiçbiri İstanbul için hayırlı olmaz. Demokrat, Cumhuriyetçi, Aydın bir başkan gerekiyor. İstanbul’un sorunlarını ancak CHP’li başkan çözebilir.”