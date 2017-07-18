Kadir Topbaş: '14.00'ten sonra daha yoğun yağış gelecek'

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'daki şiddetli yağış ile ilgili AKOM'dan ortak bir açıklama yaptı.

Başkan Topbaş, Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını kapatıldığını ve yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini söyledi. Topbaş, saat 14.00'ten sonra daha yoğun yağış olacağını ifade etti.