Kadınların üzerinden bakın ne çıktı?

İlçesi Topraktaş Köyü’nde yerel seçim lerde Dayanlar ile Hubel aileleri arasında çıkan kavgada Fatih Hubel (18), başından vurularak öldürüldü, 5 kişi yaralandı. İsmet Hübel muhtar seçildi. Savcı, Dayanlar Ailesi’nden tutuklu bulunan 3 kişi hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına gelen kadın lardan birinden şüphelenen polis arama yapmak isteyince kadınlar polise direndi. Üzerinde silahlar bulunan Hubel Ailesi kadınları gözaltına alınarak Dayanlar Ailesi’ne düzenleyecekleri olası bir saldırı önlendi. (HABERTÜRK)

Bağlar İlçesi Topraktaş Köyü’nde yerel seçim lerde Dayanlar ile Hubel aileleri arasında çıkan kavgada Fatih Hubel (18), başından vurularak öldürüldü, 5 kişi yaralandı. İsmet Hübel muhtar seçildi. Savcı, Dayanlar Ailesi’nden tutuklu bulunan 3 kişi hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına gelen kadın lardan birinden şüphelenen polis arama yapmak isteyince kadınlar polise direndi. Üzerinde silahlar bulunan Hubel Ailesi kadınları gözaltına alınarak Dayanlar Ailesi’ne düzenleyecekleri olası bir saldırı önlendi. (HABERTÜRK)

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