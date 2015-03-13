Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kadınların üzerinden bakın ne çıktı?

Muhtarlık seçiminde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası için Diyarbakır Adliyesi’ne giden kadınların üzerinden 6 tabanca ile 4 pompalı tüfek çıktı.

Kadınların üzerinden bakın ne çıktı?

Muhtarlık seçiminde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası için Diyarbakır Adliyesi’ne giden kadınların üzerinden 6 tabanca ile 4 pompalı tüfek çıktı.

13 Mart 2015 Cuma 10:17
Kadınların üzerinden bakın ne çıktı?
banner404
Bağlar İlçesi Topraktaş Köyü’nde yerel seçimlerde Dayanlar ile Hubel aileleri arasında çıkan kavgada Fatih Hubel (18), başından vurularak öldürüldü, 5 kişi yaralandı. İsmet Hübel muhtar seçildi. Savcı, Dayanlar Ailesi’nden tutuklu bulunan 3 kişi hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına gelen kadınlardan birinden şüphelenen polis arama yapmak isteyince kadınlar polise direndi. Üzerinde silahlar bulunan Hubel Ailesi kadınları gözaltına alınarak Dayanlar Ailesi’ne düzenleyecekleri olası bir saldırı önlendi. (HABERTÜRK)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.03.2015 09:18
Anahtar Kelimeler:
KadınGündemYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim