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Kadının yürek yakan dramı

Diyarbakır’da kocasını sirozdan kaybeden, iki çocuğu cezaevinde bulunan, bir çocuğu da uyuşturucu bataklığına saplanan 7 çocuk annesi meme kanseri Senine Atan’ın dramı yürek burkuyor

Kadının yürek yakan dramı

Diyarbakır’da kocasını sirozdan kaybeden, iki çocuğu cezaevinde bulunan, bir çocuğu da uyuşturucu bataklığına saplanan 7 çocuk annesi meme kanseri Senine Atan’ın dramı yürek burkuyor

18 Temmuz 2017 Salı 13:44
Kadının yürek yakan dramı
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2 ayda bir aldığı dulluk maaşıyla ailesini geçindirmeye çalışan Atan, kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle kesilen 19 bin TL ceza ile biriken 5 bin TL’lik su borcunu ödeyemiyor. 
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ikamet eden Senihe Atan, bir yıl önce siroz hastalığından dolayı eşini kaybettikten sonra zor günler geçirmeye başladı. 5 erkek, 2 kız çocuğu bulunan ve iki erkek çocuğu uyuşturucudan dolayı cezaevine düşen Atan, kısa süre önce meme kanseri olduğunu öğrendi. Atan’ın, 17 yaşındaki erkek çocuğu da uyuşturucu bataklığına düşünce evdeki eşyaları satmaya başladı. Evde eşya kalmayınca çocuğunu uyuşturucu kullanan çocukların tedavi edildiği ÇAMATEM’e teslim eden Atan’ın diğer erkek çocuğu da kayıplara karıştı. Onun da kötü arkadaşlar edindiğini ve en son İstanbul’da görüldüğünü belirten Atan, 13 yaşındaki epilepsi hastası çocuğu, kızları ve torunuyla baş başa kaldı. 2 ayda bir 500 TL dulluk maaşı alan, 5 bin TL’lik su borcu biriken Atan, kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle de 19 bin TL para cezasına çarptırıldı.
“Uyuşturucu kullanan çocuğum evdeki eşyayı bitirdi”
Uyuşturucu kullanan çocuğunun evdeki eşyayı bitirdiğini dile getiren Atan, “Bana para getirin yoksa kendimi öldüreceğim diyordu. Bıçak getirip boynuma dayadı. Kız kardeşini çatıdan aşağı atıyordu. ‘Para getirin zehir alayım’ diyordu. Çaresiz kaldım ÇAMATEM’e götürdüm. Bir oğlum da kötü arkadaşlarına katılmış ortalıkta yok şimdi. İki çocuğum cezaevinde. Biri epilepsi hastası sanayide çalışıyor. 19 bin TL elektrik, 5 bin TL de su faturası gelmiş. Kaçak elektrik yakaladıkları için ceza olarak geldi bu fatura” dedi.
“Ne bana ne de imanıma yakışıyor ama çaresiz kaldım”
Kaçak elektrik kullanmasının ne kendisine ne de imanına yakıştığını vurgulayan Atan, “Çaresizdim, para yoktu ki ödeyeyim. Elektriğime mühür vurulmuş şuanda. 100 TL değil 500 TL değil 19 bin TL ceza. Nasıl yatırayım, nereden getireyim. Kime gideyim. Cezaevine mi, ÇAMATEM’e yerleştirdiğim çocuğuma mı koşayım. Kime yanayım, ne yanayım. Kime koşayım. Başımızda kimse yok. 13 yaşında epilepsi hastası çocuğum sanayide çalışıyor. Haftada 50 TL getiriyor. Hayırseverlerden tek isteğim elektrik ve su paramı ödesinler. Yemin ederim beyin kalmadı. Sağlık kalmadı. Fakülteye gittim hastalığımın çok ilerlediğini ve iki mememi de keseceklerini söylediler. Korktum gitmedim. Problem çok, dert çok artık çekilmiyor” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSirozdaUyuşturucu
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