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Kadına şiddete RTÜK'ten ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yasak Elma dizisindeki kadına şiddet ve istismar içeren sahneler nedeniyle FOX TV’ye oy birliğiyle idari para cezası verdi

GÜNDEM 28.08.2019, 19:13 Enes Subaşı
Kadına şiddete RTÜK'ten ceza
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RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun çocuk, kadın ve aileyi korumak  adına sergilediği hassasiyetini sürdürdüğü, daha önce olduğu gibi bundan sonra da  kadına karşı şiddet ve istismar konularında taviz vermeyeceği belirtildi.
Kurulun son toplantısında kadına şiddet görüntülerini değerlendirdiği  ifade edilen açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Dairesinin raporunu görüşen  Kurul üyelerinin, FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisini mercek altına aldığı  aktarıldı.
 
Üst Kurulun, dizi filmde yer alan kadına şiddet ve istismar içeren  görüntüler nedeniyle ilgili sahneleri yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası  verdiği belirtilen açıklamada, "Üyeler, dizi filmin toplantıda değerlendirilen  bölümünde yer alan, ailesi silahla tehdit edilerek zorla kaçırılan ve baskıyla  evlenmeye zorlanan bir kadının yine silah tehdidiyle yatak odasına alınması  sahnelerine duyarsız kalmadı. Ceza kararı oy birliğiyle verildi." ifadeleri  kullanıldı.
 
"Şiddetin tekrar üretilmesine sebep olmakta"
 
Uzman raporunda, Dündar isimli erkek karakterin Zeynep adındaki  kadının telefonuna el koyması, onu adamlarıyla çevrelenmiş ıssız bir eve  kapatması bilgilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, üyelerin şiddet içeren  görüntü ve ifadelerin yer aldığı klibi de izledikleri bildirildi.
 
Raporda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:
 
"Kadını güçsüz olarak gösteren ve evlendiğinde bir erkeğin her  istediğini yapmak zorunda olan, adeta onu erkeğe ait bir eşya gibi gösteren  ilgili sahnelerde, kadın ikinci sınıf insan muamelesi görmüştür. Ülkemizde kadına  yönelik şiddetin önemli bir sorun olduğu ve bunu önlemek için gerek devlet gerek  sivil toplum kuruluşlarının çaba gösterdikleri bilinmektedir. Öyle ki kadına  yönelik şiddetin önlenmesi devlet politikasına dönüşmüş ve buna yönelik  düzenlemeler yapılmıştır. Yasak Elma dizisinde olduğu gibi, senaryo gereği kadına  karşı şiddetin işlendiği yapımlar, toplumun kadına yönelik şiddete karşı  bilinçlendirmenin aksine, şiddetin ekran aracılığı ile tekrar üretilmesine sebep  olmaktadır. Gerçek hayatta fazlasıyla var olan şiddetin ekranda sıklıkla yer  alıyor olması, bireylerin şiddet algısını normalleştirerek duyarsızlaşmasına  neden olmaktadır."
 
Söz konusu dizinin hafta içi ve hafta sonu, gündüz ve akşam kuşağında  tekrarının yayınlandığı, dolayısıyla ilgili sahnelerin defalarca ekranda olduğu  gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak,  FOX logolu medya hizmet sağlayıcının bahsolunan yayını nedeniyle 6112 sayılı  Kanun'un 8 inci maddesinin ilk fıkrası (s) bendinde düzenlenen 'Toplumsal  cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını  istismar eden programlar içeremez.' hükmüne aykırı yayın yaptığı  değerlendirilmiştir" denildi.
 

#Kadına şiddete RTÜKten ceza
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