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Kadına önce omuz sonra yumruk attı

Ataşehir'de yolda yürüyen kadın bir adamın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Kadına önce omuz sonra yumruk attı

Ataşehir'de yolda yürüyen kadın bir adamın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 21:20
Kadına önce omuz sonra yumruk attı
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OLAY geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın karşı taraftan gelen şahıs tarafından önce omuz çarpılarak arkasından da yumruklanarak saldırısına uğradı. Yaşanan bu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde ise adamın yolda yürüyen kadına aniden omuz atması kadının dönüp şahsa bir şeyler söyledikten sonra yumruklanması ve kadının yere düşmesi görülüyor.

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