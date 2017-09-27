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Kadın düştü, at arabası yoluna devam etti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hızla ilerleyen at arabasından yolun ortasına düşen kadın ağır yaralanırken kadının düştüğünü fark etmeyen at arabasını kullanan şahıs ise yoluna devam etti

Kadın düştü, at arabası yoluna devam etti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hızla ilerleyen at arabasından yolun ortasına düşen kadın ağır yaralanırken kadının düştüğünü fark etmeyen at arabasını kullanan şahıs ise yoluna devam etti

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:30
Kadın düştü, at arabası yoluna devam etti
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Hızla ilerleyen at arabası, yoldaki çukura çarpınca üzerindeki kadın yere düştü. Kadının düştüğünü fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken yaşananlar ise bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının düştüğünü gören istasyon çalışanları, yardımına koştu. Kadını yerden kaldırmaya çalışan işçiler, durumunun ağır olduğunu fark edince durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

OTOMOBİL YARALIYI ALMAYARAK YOLUNA DEVAM ETTİ

Yaralının başında bekleyen işçiler, yoldan geçen bir sürücüden kadını hastaneye götürmek için yardım istedi. Bir süre kadına bakan şahıs, durmayarak yoluna devam etti. Başka araçların olay yerine gelmesiyle yoldan kaldırılan kadın, otomobille Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AT ARABASI SÜRÜCÜSÜ KADININ DÜŞTÜĞÜNÜ BİRKAÇ KİLOMETRE SONRA FARK ETTİ

At arabasını kullanan çocuk yaştaki sürücü, yaklaşık iki kilometre gittikten sonra kadının olmadığını fark etti. Geri dönen sürücü, olay yerine ulaştığında kadının arabadan düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını öğrenirken güvenlik kamerası kayıtlarını çekip sosyal medyada paylaşan istasyon sahibi ise at arabasının çok hızlı olduğunu iddia etti. Yaralıyı almayan sürücüye de tepki gösteren şahıs, sürücünün de çocuk yaşta olduğunu dile getirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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