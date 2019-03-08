'Kadın cinayetleri son 7 yılda yüzde 1400 arttı'

CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Gülizar Biçer Karaca ve Gamze Akkuş İlgezdi ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, kadın cinayetleri, kadın istihdamı ve kadına yönelik şiddetle ilgili ile ilgili raporlar yayımladı.

Raporda şunlar kaydedildi:

Şiddet arttı: Kadın cinayetleri son 7 yılda yüzde 1400, kadına şiddet davaları yüzde 366, cinsel taciz yüzde 449, kadın cinayetleri yüzde 566 arttı.

Cinsel istismar arttı: İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2014-2017 yılları arasında cinsel şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle güvenlik birimlerine getirilen kız çocuğu sayısında yüzde 67 artış yaşandı. Veriler, eril şiddetin en çok 11 yaşından küçük kız çocuklarını hedef aldığını gösteriyor. 2014'te cinsel şiddet nedeniyle mağdur sıfatıyla güvenlik birimlerine 1 bin 304 kız çocuğu varken, bu sayı 2017 yılında yüzde 96 artışla 2 bin 536'ya yükseldi.

Eşitsiz cinsiyet: Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre Türkiye cinsiyet eşitliği açısından 149 ülke içerisinde 130'uncu, iş hayatına katılım ve fırsat eşitliğinde 131'inci, eğitimde 106'ncı, siyasete katılımda ise 113'üncü sırada.

Kamu yönetiminde kadın yok: 13 işveren meslek örgütünün başkanlarının hepsi erkek. 7 yargı organında 2 kadın başkan var. 81 ilin valisinin sadece 2'si kadın. Akademik kadroların yüzde 44'ü kadınlardan oluşurken 176 rektörün sadece 17'si kadın. TBMM'deki 595 milletvekilinin yüzde 17.48'i yani 104'ü, 25 müsteşarın sadece 4'ü kadın. 3 milyon kamu personelinin yüzde 37'si kadın.