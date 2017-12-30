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Kaderine terk edildi! Belediye 'elimizde boş kepçe yok' dedi...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Mehtele kırsal mahallesinde kirpi peşinden girdiği delikten bir daha çıkamayan av köpeği, sıkıştığı yerde yedinci gününde kaderine terk edildi

Kaderine terk edildi! Belediye 'elimizde boş kepçe yok' dedi...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Mehtele kırsal mahallesinde kirpi peşinden girdiği delikten bir daha çıkamayan av köpeği, sıkıştığı yerde yedinci gününde kaderine terk edildi

30 Aralık 2017 Cumartesi 20:16
Kaderine terk edildi! Belediye 'elimizde boş kepçe yok' dedi...
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DÜN gece geç saatlere kadar süren kurtarma çalışmalarında bir netice alamayan itfaiye ve kurtarma ekipleri, köpeğin sıkıştığı yerin dar ve sarp kayalıklar olmasından dolayı kurtarma çalışmasının neticeye ulaşamayacağını düşünülerek, yedinci gününde ekipleri olay yerine sevk etmedi.

Köpek sahibi Suriyeli vatandaş ise, bugün kendi imkanlarıyla köpeklerini kurtarmak için çalıştı. Köpeğin sıkıştığı deliğe giren Suriyeli, köpeğin halen yaşadığını belirtti.

Suriyeli vatandaş, “Tam yedi gün oldu, köpeğim kayalıkta sıkışmış, iki gün itfaiye ekipleri geldi ama bir netice alamadık. Köpeğin sıkıştığı kayalık çok büyük, ancak büyük bir kepçe gelir ve kayayı altından yontarsak, köpeğe ulaşabiliriz. Ama maalesef bunu Siverek Belediyesinden talep etmemize rağmen bu saate kadar hep 'elimizde boş kepçe yok' diyerek, köpeğimi ölüme terk ediyorlar” dedi.

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